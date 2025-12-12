Scontro Umbria-Governo sulla legge regionale su impianti da fonti rinnovabili No ad aree interdette

Lo scontro tra Umbria e Governo sulla legge regionale per le fonti rinnovabili si intensifica. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la normativa umbra, che riguarda le misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio, sostenendo che prevede aree interdette allo sviluppo degli impianti.

