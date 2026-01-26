I nuovi controlli dell' Agenzia delle Entrate | come verranno scoperti evasori e redditi non dichiarati

L'Agenzia delle Entrate introduce nuovi strumenti di controllo, sfruttando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Questi aggiornamenti mirano a rafforzare le verifiche fiscali, individuando con maggiore precisione evasori e redditi non dichiarati. L’obiettivo è garantire una maggiore equità fiscale, migliorando l’efficacia delle ispezioni senza compromette la trasparenza e i diritti dei contribuenti.

L'AI fornirà una grossa mano per setacciare le banche dati e rintracciare incongruenze nel versamento delle imposte. Obiettivo: ridurre "le attività a basso valore aggiunto" e svolgere accertamenti mirati Gli accertamenti fiscali entrano nell'era dell'AI. Obiettivo: eseguire controlli più mirati per scovare chi evade davvero le tasse. Le linee guida dell'Agenzia delle Entrate sono messe nero su bianco nel "piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" pubblicato lo scorso 16 gennaio. Il target per il 2026 è arrivare a 530mila controlli "sostanziali", ovvero quei controlli che prevedono verifiche approfondite sulla correttezza dei redditi dichiarati e l'effettiva coerenza delle imposte versate.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il nuovo piano dell'Agenzia delle Entrate: quest'anno 530mila controlli e 600mila verifiche sulle dichiarazioni dei redditi

