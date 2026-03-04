Agenti del Marconi ancora bloccati in Qatar

Tre agenti della polaria in servizio all’aeroporto Marconi di Bologna sono rimasti bloccati a Doha, in Qatar, durante una missione di servizio. La situazione riguarda il loro soggiorno prolungato nel paese, senza possibilità di rientrare in Italia. La vicenda ha coinvolto personale di servizio che si trovava in trasferta per motivi lavorativi. Attualmente, non ci sono aggiornamenti su quando potranno tornare a casa.

Caos voli dopo l'attacco all'Iran. Poliziotti in servizio allo scalo bolognese bloccati a Doha dopo lo scalo tecnico Una missione di servizio quello di tre agenti della polaria in servizio all’aeroporto Marconi di Bologna, rimasti bloccati a Doha, in Qatar. Il loro rientro in Italia è stato interrotto dall'intervento militare, di Stati Uniti e Israele, in Iran. Gli agenti bolognesi avevano effettuato un rimpatrio in Sri Lanka e Doha sarebbe dovuto essere solo uno scalo tecnico, ma la chiusura degli spazi aerei ha bloccato tutto. Con loro, ci sono anche colleghi della questura di Brescia, di ritorno da una missione a Gibuti. Il volo che avrebbe dovuto riportarli a casa è stato cancellato all'ultimo istante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

