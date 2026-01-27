Giorgia Meloni chiama la polizia del Qatar | 104 agenti arabi e 16 fuoristrada schierati a Milano

La presenza della polizia del Qatar a Milano si inserisce nel dispositivo di sicurezza legato alle Olimpiadi invernali. Sono stati schierati 104 agenti arabi e 16 veicoli, garantendo maggiore controllo e sorveglianza nella zona. Questa collaborazione internazionale mira a assicurare un evento sicuro e ben organizzato, affrontando le sfide di una manifestazione di grande rilevanza sportiva e mediatica.

