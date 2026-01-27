Giorgia Meloni chiama la polizia del Qatar | 104 agenti arabi e 16 fuoristrada schierati a Milano
La presenza della polizia del Qatar a Milano si inserisce nel dispositivo di sicurezza legato alle Olimpiadi invernali. Sono stati schierati 104 agenti arabi e 16 veicoli, garantendo maggiore controllo e sorveglianza nella zona. Questa collaborazione internazionale mira a assicurare un evento sicuro e ben organizzato, affrontando le sfide di una manifestazione di grande rilevanza sportiva e mediatica.
La sala di controllo delle Olimpiadi di Milano Cortina è affollata. Dopo le voci contrastanti sulla presenza, prima mal smentita e ora confermata dell'Ice statunitense, le forze dell'ordine italiane avranno compagnia: la polizia del Qatar. In 104 sono arrivati da Doha, sfilando con una colonna di.🔗 Leggi su Today.it
Fuoristrada e agenti della polizia del Qatar atterrano a Malpensa e sfilano lungo le vie di Milano: il video
Nove veicoli fuoristrada della polizia del Qatar sono stati di recente trasferiti all'aeroporto di Malpensa, per poi attraversare le strade di Milano.
Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza
A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.
