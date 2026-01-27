Giorgia Meloni chiama la polizia del Qatar | 104 agenti arabi e 16 fuoristrada schierati a Milano

La presenza della polizia del Qatar a Milano si inserisce nel dispositivo di sicurezza legato alle Olimpiadi invernali. Sono stati schierati 104 agenti arabi e 16 veicoli, garantendo maggiore controllo e sorveglianza nella zona. Questa collaborazione internazionale mira a assicurare un evento sicuro e ben organizzato, affrontando le sfide di una manifestazione di grande rilevanza sportiva e mediatica.

La sala di controllo delle Olimpiadi di Milano Cortina è affollata. Dopo le voci contrastanti sulla presenza, prima mal smentita e ora confermata dell'Ice statunitense, le forze dell'ordine italiane avranno compagnia: la polizia del Qatar. In 104 sono arrivati da Doha, sfilando con una colonna di.

Nove veicoli fuoristrada della polizia del Qatar sono stati di recente trasferiti all'aeroporto di Malpensa, per poi attraversare le strade di Milano.

Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

