Affitti brevi respinto il ricorso del Governo contro la legge toscana | i Comuni potranno imporre limiti

Il ricorso del Governo contro la legge toscana sugli affitti brevi è stato respinto, consentendo ai Comuni di imporre limiti. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente turismo e affitti alle stelle, come evidenziato da Pisa, dove il settore ha registrato un aumento del 44% nell'ultimo anno. La questione rimane al centro del dibattito tra istituzioni e cittadini.

Città piene di turisti e affitti delle case alle stelle. E' lo scenario da tempo noto e dibattuto anche a Pisa, in particolare con le istanze di Diritti in Comune, che parlando del boom degli affitti brevi anche all'ombra della Torre (+44% nell'ultimo anno) ha chiesto anche recentemente una presa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism Leggi anche: Affitti brevi, respinto il ricorso del governo sulla legge in Toscana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Affitti brevi la Corte costituzionale respinge il ricorso del Governo Affitti brevi, la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la legge toscana - La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno di overtourism. rainews.it

Stretta sugli affitti brevi. Toscana batte governo. La Consulta: ok alla legge - Esulta il governatore Pd Giani: "È una grande vittoria per la nostra Regione". quotidiano.net

TGR Rai Toscana. . Affitti brevi: la Corte Costituzionale salva la legge sul Turismo della Toscana e stabilisce un principio: i centri storici delle città non possono diventare un albergo diffuso. Federico Monechi - facebook.com facebook

Affitti brevi, dalla Consulta disco verde ai limiti dei Comuni ilsole24ore.com/art/affitti-br… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.