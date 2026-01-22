A Bari, nel corso dell’ultimo anno, sono state emesse oltre 500 sanzioni relative a controlli su bed and breakfast e affitti brevi. Sono stati effettuati 62 controlli su hotel e strutture ricettive, con numerose verifiche sulla corretta comunicazione degli ospiti, che hanno portato anche alla denuncia di cinque gestori. Queste attività mirano a garantire il rispetto delle normative e la trasparenza nel settore turistico locale.

Oltre 370 sanzioni per omessa o tardiva comunicazione degli ospiti a Puglia Promozione, 62 controlli ad alberghi, strutture ricettive e locazioni turistiche, oltre a verifiche relative a stabilimenti balneari (39), taxi (135), autovetture a noleggio con conducente (110) e trenini turistici (18). Sono solo alcuni dei numeri del lavoro fatto nel 2025 dagli agenti di polizia locale nell’ambito dei controlli sul territorio nel settore turistico-ricettivo. Un lavoro che ogni anno cresce, insieme ai numeri del turismo in città (che nel 2025 ha visto le presenze superare i 2,6 milioni). Andando a vedere i dati relativi alle violazioni contestate a carico dei gestori e titolari delle strutture ricettive, vediamo che sono stati quattro i verbali elevati ad altrettante strutture ricettive prive del necessario titolo autorizzatorio, mentre ad una struttura è stato elevato un verbale per non aver esposto la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, controlli su B&b e affitti brevi: oltre 500 sanzioni in un anno. Cinque i gestori denunciati

Leggi anche: Maxi controlli a Monza e Brianza: identificate oltre 500 persone, sanzioni a tre locali per alcol a minorenni

Leggi anche: Manovra, 5.500 emendamenti. Lega e FI chiedono modifiche su affitti brevi e dividendi. Campo largo unito sul salario minimo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bari, il cartello firmato dal ministero sui controlli nei condomini è falso: l’ultima truffa seriale; Zone rosse a Napoli, sì della Prefettura, riflettori puntati sulla movida: Più controlli in cinque aree; Agricoltori pugliesi in piazza a Strasburgo: stop alle importazioni senza regole e più controlli sui cibi extra Ue; Gira di notte in piazza Ferretto con due coltelli da sub: denunciato cinquantasettenne dalla Polizia Locale.

Bari, controlli della Polizia nelle piazze: verifiche e sanzioniControllate 395 persone e 189 veicoli a Bari, segnalazioni per droga e un’espulsione. Polizia in azione con controlli straordinari disposti dal Questore. trmtv.it

Bari, intensificati i controlli di polizia ad Alto Impatto: numerose persone e veicoli verificatiNel corso dei controlli sono stati effettuati 13 posti di blocco, con la verifica di 189 veicoli. Tre conducenti sono stati multati per infrazioni al Codice della Strada e un veicolo è stato ... giornaledipuglia.com

BARI - Controlli lungo l’autostrada: veicolo non idoneo e documentazione carente. Scattano sanzioni per oltre 8.000 euro e fermo amministrativo - facebook.com facebook

Piazze e luoghi della movida al setaccio: controlli della polizia nel centro di Bari x.com