Giubileo truffa milionaria sugli affitti brevi a Roma | annunci falsi e case fantasma

Nel mirino dei truffatori soprattutto i turisti stranieri. Decine di indagati Roma, 26 febbraio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone indagate per truffa e riciclaggio. L’indagine, condotta dalla Compagnia di Velletri e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha fatto emergere una truffa milionaria il cui sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast a Roma, in realtà inesistenti o non nella disponibilità degli inserzionisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Crisi degli affitti brevi dopo il Giubileo: proprietari in fuga, prezzi destinati a calareMolti proprietari di casa di Roma lasciano gli affitti brevi per tornare a contratti a lungo termine.

Pacchi "al buio", case in affitto e affitti breviNella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città.

Discussioni sull' argomento GDF - GUARDIA DI FINANZA * ROMA: I FINTI AFFITTI PER IL GIUBILEO. LA TRUFFA DA 1 MILIONE DI EURO, LE 3 MISURE CAUTELARI E I 19 INDAGATI PER TRUFFA E RICICLAGGIO.; Cammini la spinta del Giubileo per la via Francigena | +34% di credenziali e giro d’affari di 25 milioni.

Roma, la truffa milionaria dei finti affitti per il Giubileo: tre arresti e 19 indagatiIl sistema si basava sulla pubblicazione, su siti e piattaforme online, di annunci relativi ad appartamenti per locazioni brevi e camere in bed e breakfast, in realtà inesistenti o non nella disponibi ... roma.corriere.it

Annunci falsi su case e B&B in affitto per il Giubileo: smascherata truffa milionaria, sequestrati 145mila euroIl Giubileo ha portato a Roma milioni di visitatori in cerca di un posto dove dormire. Qualcuno ha trasformato quella domanda in un'occasione criminale: annunci falsi, soldi veri, e una rete di ... radiocolonna.it

Truffa del Giubileo a Roma: hotel e B&B inesistenti online, 19 denunciati e 3 obblighi di dimora. Sequestrati oltre 145mila euro dalla Guardia di Finanza di Velletri #castellinotizie - facebook.com facebook