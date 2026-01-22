Nuovi voli easyJet | Da Brindisi verso Linate e da Bari verso Manchester

easyJet annuncia l’introduzione di due nuove rotte per la prossima stagione estiva: da Brindisi a Linate e da Bari a Manchester. Queste destinazioni ampliano l’offerta di voli della compagnia, offrendo più opzioni di collegamento tra l’Italia e le principali città europee. Le rotte saranno operative durante l’estate, facilitando spostamenti e viaggi di lavoro o piacere.

Brindisi-Linate e Bari-Manchester. Sono le nuove rotte che la compagnia aerea easyJet opererà nella prossima summer. Si potrà volare dall'aeroporto del Salento verso Linate, quattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato) e da Bari verso Manchester due giorni a settimana (lunedì e.

In aereo da Bari a Manchester, in estate parte il nuovo collegamento: "Due voli a settimana"A partire dalla prossima estate, EasyJet introdurrà un nuovo collegamento tra Bari e Manchester, con voli programmati due volte a settimana, il lunedì e il venerdì.

