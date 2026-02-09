mclaren presenta la nuova livrea della mcl40 per norris e piastri

McLaren ha svelato ufficialmente la livrea della MCL40, pronta a scendere in pista nel 2026. La casa di Woking ha presentato il nuovo look della monoposto, che accompagnerà Norris e Piastri in questa stagione. La presentazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per la scuderia, ancora forte dei titoli conquistati in passato.

McLaren, detentore dei titoli iridati sia tra i costruttori sia tra i piloti, ha ufficialmente inaugurato la stagione 2026 presentando la livrea della MCL40. L’immagine grafica mantiene l’identità del team con una combinazione dominante di papaya e nero carbonio, accompagnata da un’arancionezza più marcata sull’avantreno e da una diagonale sul cofano che spezza la superficie arancione. Il nero è presente anche sull’airbox, elemento chiave per il raffreddamento della power unit, e la grafica si accompagna a una lettura diretta degli assetti aerodinamici in relazione alle simulazioni di progetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La McLaren MCL40, frutto di una progettazione accurata, rappresenta l’evoluzione della scuderia di Woking.

Le prime immagini della McLaren MCL40 mostrano una livrea camouflage e un design con musetto spiovente, caratterizzato dallo schema push rod.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

