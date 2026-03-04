Adidas paga l’outlook non brillante Bene risultati 2025

Adidas ha comunicato i risultati del 2025, evidenziando una crescita dei numeri, ma ha anche annunciato un outlook per il 2026 inferiore alle stime degli analisti. La società ha presentato i dati finanziari relativi all’ultimo anno, mentre ha indicato previsioni meno ottimistiche per il prossimo. Il mercato ha reagito con delusione rispetto alle aspettative di performance futura.

Risultati in crescita per Adidas, che però delude il mercato con un outlook 2026 più basso delle previsioni. Un mercato nervoso ed impietoso ha dunque buttato giù le quotazioni del titolo, che perde alla Borsa di Francoforte il 6,4%. Le previsioni sul 2026 che hanno deluso Adidas prevede per il 2026 un utile operativo di circa 2,3 miliardi di euro, nonostante i venti contrari dati dai circa 400 milioni di oneri legati ai dazi statunitensi ed ai cambi valutari. La stima risulterebbe inferiore alla stima d consenso ed il margine implicito dell8,5-8,8% - sottolineano gli analisti - risulterebbe inferiore al target di lungo periodo del 10% fissato dall'azienda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Adidas paga l’outlook non brillante. Bene risultati 2025 S&P conferma rating Italia a BBB+ e outlook migliora. Giorgetti: “Il lavoro paga”(Adnkronos) – S&P ha confermato il rating dell'Italia 'BBB+A-2' ma ha rivisto al rialzo l'outlook portandolo da stabile a positivo. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella brillante negli 800 sl! Bene Mancini e Cocconcelli Approfondimenti e contenuti su Adidas paga. L’outlook 2026 di Adidas non convince la Borsa e fa vacillare il titolo (-7%)Alla Borsa di Francoforte, a poco più di mezz'ora dall'apertura degli scambi, il titolo Adidas è scivolato in coda al ... pambianconews.com Adidas, utile netto ed eps migliori delle attese. Ma lascia l’outlook invariato per i timori sui daziMalgrado l’ottimo primo trimestre, Adidas rimane cauto sul futuro. Il gruppo sportswear tedesco ha archiviato l’inizio dell’anno con ricavi a 6,15 miliardi di euro (+12,7% e +17% senza Yeezy), come ... milanofinanza.it