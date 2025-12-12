LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Quadarella brillante negli 800 sl! Bene Mancini e Cocconcelli

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con le migliori performance e risultati aggiornati. La competizione vede protagonisti atleti di livello, tra cui Quadarella, Mancini e Cocconcelli, con giri di boa emozionanti e record in vista. Rimani aggiornato per scoprire tutte le imprese sul filo dell'acqua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13: Lorenzo Glessi fa gara di testa e resiste al ritorno dei rivali vincendo in 1’54?39, secondo Spediacci con 1’54?69, terzo Barbotti con 1’54?82. per entrambi, secondo e terzo, è il record personale 11.11: Questi i protagonisti della serie veloce dei 200 misti: 1 ITA VENINI Matteo Centro Sp.vo Carabinieri – In Sport Rane Rosse 2007 1’56.13* 2 ITA POTENZA Emanuele Livorno Aquatics Asd 2006 1’55.71* 3 ITA TREDICI Alessandro G.S. Marina Militare – H. Sport ssd – Firenze 2004 1’54.17* 4 ITA MATTEAZZI Massimiliano In Sport Rane Rosse 1999 1’53.77* 5 ITA GLESSI Lorenzo Centro Sportivo Esercito – Gorizia Nuoto asd 1998 1’54. 🔗 Leggi su Oasport.it

THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6

Video THOMAS CECCON ESORDIENTI A 2 anno ( 12 years old) 100 misti 1.6.6