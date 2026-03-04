Addio a Rosario Di Vincenzo vinse due scudetti e Coppa dei Campioni

È deceduto a 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex portiere che ha giocato con Genoa, Sampdoria, Inter e Lazio. Durante la sua carriera ha vinto due scudetti e una Coppa dei Campioni. La sua carriera si è sviluppata negli anni Settanta e Ottanta, distinguendosi per le sue prestazioni tra i pali. La notizia è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Aveva 84 anni. Storico portiere genovese, in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia È morto, all'età di 84 anni, Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio. Lo ricorda la vicepresidente e assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. "Addio a Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A - ricorda Ferro - ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l'Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano.