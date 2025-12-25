Morto il calciatore John Robertson | col Nottingham Forest vinse due coppe dei Campioni
Lutto nel calcio britannico per la morte di John Robertson, centrocampista scozzese che fu tra i protagonisti della favola del Nottingham Forest, squadra inglese che vinse per due stagioni consecutive la coppa dei Campioni, nel 1979 e 1980. L’annuncio è stato dato dal club di Premier League, che ricorda «il talento ineguagliabile di John, la sua umiltà e la sua incrollabile devozione al Nottingham. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Robertson, ex ala del grande Forest, muore a 72 anni.
