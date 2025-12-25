Morto John Robertson venne definito il ‘Picasso del calcio' | vinse due volte la Coppa dei Campioni
John Robertson è stata una leggenda del Nottingham Forest che vinse due volte la Coppa dei Campioni. Brian Clough definì lo scozzese come il 'Picasso del calcio'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
