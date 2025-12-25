Morto John Robertson venne definito il &#8216;Picasso del calcio' | vinse due volte la Coppa dei Campioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John Robertson è stata una leggenda del Nottingham Forest che vinse due volte la Coppa dei Campioni. Brian Clough definì lo scozzese come il 'Picasso del calcio'. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: È morto Giovanni Galeone, il ‘profeta’ del calcio offensivo italiano: aveva 84 anni

Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

morto john robertson venneMorto John Robertson, venne definito il ‘Picasso del calcio’: vinse due volte la Coppa dei Campioni - Era stato un calciatore di altissimo livello, con il Nottingham Forest vinse due volte la Coppa dei Campioni. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.