addio a annabel schofield famoso volto di dallas

Si è spenta a 62 anni Annabel Schofiel, attrice famosa negli anni '80 per il ruolo di Laurel Ellis in Dallas: importante anche il suo impegno nel mondo della moda Hollywood Reporter ha annunciato la morte dell’attrice Annabel Schofield che si è spenta all’età di 62 anni dopo una breve malattia. Era conosciuta molto negli anni ’80 per il suo ruolo in Dallas, nei panni di Laurel Ellis. La sua carriera è stata molto intensa ma purtroppo spezza in fretta a causa della malattia. L’artista è deceduta lo scorso 28 febbraio ma il giornale Hollywood Reporter ha diffuso la notizia solamente ora. Annabel Schofield è nata il 4 settembre 1963 a Llanelli, in Galles, suo padre era molto conosciuto nel mondo del cinema poiché era un dirigente di produzione britannico con crediti in importanti successi hollywoodiani degli anni ’90. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

