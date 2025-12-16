Un magico Natale con Carolina Benvenga in un nuovo spettacolo per bambini

Il 5 gennaio al Teatro degli Arcimboldi andrà in scena

Lunedì 5 gennaio al Teatro degli Arcimboldi va in scena lo spettacolo per bambini e famiglie Un magico Natale con Carolina, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio.Lo spettacolo è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci in collaborazione con Sony Music, per la regia di Morena. Milanotoday.it

