Acquaviva | 312mila euro per turismo lento e blockchain

La Fortezza di Acquaviva Picena ha ricevuto 312 mila euro destinati allo sviluppo del turismo lento e alla tecnologia blockchain. Con questa somma, il sito storico entra nel circuito europeo dedicato ai monumenti antichi e sostenibili. L’investimento mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso progetti innovativi e sostenibili, rafforzando la presenza del monumento nel panorama europeo.

La Fortezza di Acquaviva Picena ha appena varcato una soglia importante, entrando ufficialmente nel circuito europeo dei monumenti antichi e sostenibili. Questo passaggio non è solo un riconoscimento formale, ma l'inizio di un percorso concreto finanziato dal Programma Interreg 2021–2027. Il progetto Castlechain, che vede la fortezza come protagonista, mira a trasformare il patrimonio medievale in un motore per un turismo lento e responsabile. Con un investimento totale di 312.453mila euro, di cui oltre 249mila provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'iniziativa unisce Italia e Croazia in una collaborazione transfrontaliera volta a valorizzare i siti fortificati.