Turismo lento? Sì ma non fermo

23 dic 2025

Il Piano Strategico per il Turismo della Regione Veneto 2025-2027 punta a promuovere un turismo lento e sostenibile. L’obiettivo è valorizzare le aree meno battute, favorire esperienze autentiche e sviluppare nuovi prodotti turistici, mantenendo un equilibrio tra crescita e rispetto dell’ambiente. Questo approccio mira a offrire visite più consapevoli e coinvolgenti, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla qualità dell’esperienza di chi sceglie di esplorare il Veneto con calma e attenzione.

Il Piano Strategico per il Turismo della Regione Veneto 2025 -2027 adottato nei primi mesi di quest'anno, impronta parte delle sue azioni all'accompagnamento e supporto del turismo slow, alla creazione di laboratori dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti, alla stimolazione finalizzata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

