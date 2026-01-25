Turismo lento 5 milioni di euro per il progetto Cammini d’Italia | ok a proposta di legge
La Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge dedicata ai Cammini d’Italia, destinando 5 milioni di euro al progetto. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a promuovere il turismo lento, privilegiando percorsi a piedi o con mezzi di mobilità dolce, garantendo accessibilità e valorizzando il patrimonio territoriale in modo sostenibile.
La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge sui Cammini d’Italia. Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia di promozione del turismo lento, una modalità di fruizione del territorio che privilegia itinerari percorribili a piedi o con mezzi di mobilità dolce, escludendo i veicoli a motore salvo quelli indispensabili per l’accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta. L’investimento complessivo previsto per il triennio 2026-2028 ammonta a 5 milioni di euro, a cui si aggiungerà un milione annuo a partire dal 2029. Queste risorse si sommano agli oltre 30 milioni già stanziati negli anni precedenti per il segmento del turismo lento e sostenibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
