Accusato di aver rapinato la modella di OnlyFans si difende | Ho preso i soldi per custodirli

Un giovane albanese di 23 anni, arrestato dalla Polizia nella notte tra sabato e domenica con l’accusa di aver rapinato la fidanzata, una modella di OnlyFans, si è difeso durante l’udienza al Tribunale di Rimini affermando di aver preso i soldi solo per custodirli. La sua versione dei fatti si discosta da quella degli inquirenti, che lo hanno accusato di aver compiuto il furto.

Il fidanzato della vittima finito in manette di discolpa davanti al giudice: "Abbiamo litigato dopo aver alzato il gomito ma non c'è stata nessuna rapina" Una versione dei fatti completamente diversa quella che l'albanese 23enne, arrestato dalla Polizia nella notte tra sabato e domenica scorsa con l'accusa di aver rapinato la fidanzata nota modella di OnlyFans, ha raccontato al gip del Tribunale di Rimini durante l'udienza per la convalida del fermo. Il ragazzo, già sottoposto al divieto di dimora in città e assistito dall'avvocato Giuliano Renzi, ha spiegato di essere venuto a Rimini nonostante il provvedimento restrittivo in quanto nel suo appartamento fuori provincia erano in corso dei lavori di ristrutturazione ed era andato così ad abitare nella casa della compagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Aggredisce violentemente la fidanzata, modella nota su OnlyFans, e fugge con i soldi: arrestato 23enne residente a RiccioneRimini, 2 marzo 2026 – L’ha aggredita in casa, colpendola al volto e portandole via soldi e chiavi dell’auto, dopo un litigio violentissimo.

