Sposa a 76 anni dopo aver svuotato i conti del marito malato l' anziana si difende | Non ho la mania dei soldi

Una donna di 76 anni si sposa con il marito malato, lasciando circolare dubbi sulle sue motivazioni. Dopo aver svuotato i conti del coniuge, si difende dichiarando il suo amore e la profondità dei sentimenti condivisi. Oggi, al tribunale di Torino, ha raccontato la loro storia, tra emozioni e tensioni legate a un matrimonio che ha suscitato numerose polemiche.

“Io lo amo tantissimo e i nostri amici dicono che lui mi ama ancora di più”. Al tribunale di Torino oggi, 16 dicembre, è terminata con questa romantica ammissione il racconto della donna che nel 2022, a 76 anni, ha sposato il suo attuale marito quando era già gravemente malato, all’apparenza dopo. Torinotoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Video Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Video Cher si sposa a 76 anni, il fidanzato è giovanissimo - La vita in diretta - 27122022 Vanessa Incontrada si sposa: nozze a sorpresa con Rossano Laurini dopo due anni di separazione - Dopo quasi vent’anni di relazione, un figlio e due anni di lontananza, Vanessa Incontrada ha annunciato il suo matrimonio con Rossano Laurini, lo storico compagno con cui ha condiviso gran parte della ... ilgiornale.it Vanessa Incontrada dice “sì”: nozze a sorpresa dopo 2 anni di separazione con l’uomo della sua vita! - Vanessa Incontrada dice “sì”: nozze a sorpresa dopo 2 anni di separazione con l’uomo della sua vita! alfemminile.com UN MAGNIFICO BALENCIAGA! 65 anni fa re Baldovino del Belgio sposa Doña Fabiola Mora y Aragón. Celebrato a Bruxelles nel 1960, rimane ancora uno dei matrimoni reali più glamour di sempre. Il suo abito da sposa è entrato nella storia della moda: una - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.