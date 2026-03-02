Un ragazzo di 23 anni residente a Riccione è stato arrestato a Rimini dopo aver aggredito la fidanzata, nota modella su OnlyFans, in casa. Durante l’episodio, l’uomo le ha inferto un colpo al volto e si è impossessato di soldi e delle chiavi dell’auto, prima di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato.

Rimini, 2 marzo 2026 – L’ha aggredita in casa, colpendola al volto e portandole via soldi e chiavi dell’auto, dopo un litigio violentissimo. Vittima dell'episodio - che si è consumato nella notte tra sabato e domenica scorsi - una modella 27enne molto attiva sui social e su piattaforme online come OnlyFans. Arrestato a Riccione con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale Per questo un 23enne nato in Albania e residente a Riccione è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini, in attesa dell’interrogatorio di convalida previsto per domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce violentemente la fidanzata, modella nota su OnlyFans, e fugge con i soldi: arrestato 23enne residente a Riccione

Litiga violentemente con la compagna, poi aggredisce i carabinieri: arrestato un 32enne, in casa aveva due katane non denunciateDurante l’intervento dei militari l’uomo ha provato più volte a infliggersi delle lesioni, prendendo a testate una porta e provando a gettarsi da una...

Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia.

Contenuti e approfondimenti su Aggredisce violentemente.

Argomenti discussi: Litiga violentemente con la compagna poi aggredisce i carabinieri | arrestato un 32enne in casa aveva due katane non denunciate.

Aggredisce la fidanzata in strada, bloccato da passanti e poliziaLa lite in strada sfocia in una aggressione: donna finisce all’ospedale dopo essere stata colpita dal compagno. Dietro l’episodio di violenza ci sarebbero questioni legate alla gelosia di lui. ilrestodelcarlino.it

Parole pesanti e lite, poi aggredisce la fidanzata davanti al bar: ragazza salvata dai passanti e dalla poliziaCIVITANOVA - Una lite, sembra nata per motivi di gelosia, è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi a Civitanova. Erano circa le 18 quando una coppia, lui civitanovese ultra cinquantenne, lei 30enne ... corriereadriatico.it