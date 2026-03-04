Un accordo tra l’azienda e i lavoratori di Cmc a Palermo prevede l’assunzione di tutti i dipendenti a partire dal 15 marzo 2026. La decisione è stata presa ieri pomeriggio in prefettura, con la promessa di pagare rapidamente le spettanze arretrate. La ripresa dei lavori nei cantieri della società sembra così assicurata, dopo settimane di incertezza.

'Fumata bianca' sull'accordo che prevede l'assunzione di tutti i lavoratori e il pagamento in tempi stretti degli stipendi arretrati Fumata bianca per l'importante cantiere. Assunzione diretta da parte di Cmc Ravenna di tutti i lavoratori dal 15 marzo 2026 e pagamento in tempi stretti delle spettanze arretrate: è questo l’accordo raggiunto ieri pomeriggio in prefettura a Palermo a seguito dell’aggiornamento deciso sull’esito dell’incontro sul collettore fognario di Palermo Sud-Est. I vertici dell’azienda fanno sapere che tutti i dipendenti saranno assunti alle dirette dipendenze di Cmc e che seguiranno i pagamenti in surroga della mensilità di febbraio e delle casse edili arretrate, mentre l’arretrato di gennaio sarà corrisposto in due rate mensili ravvicinate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Accordo sull'assunzione dei lavoratori: pronti a ripartire i cantieri della CmcVertice in prefettura: sì alla firma dei contratti dal 15 marzo 2026 e al pagamento in tempi stretti degli stipendi arretrati Assunzione diretta da...

Siglato l’accordo con l’azienda Vot: "Più garanzie per tutti i lavoratori"Accordo raggiunto dopo una lunga trattativa terminata intorno alla mezzanotte del 22 gennaio tra gli oltre sessanta lavoratori e la Vot International...

Approfondimenti e contenuti su Accordo tra azienda e lavoratori...

Temi più discussi: Accordo tra Mistral e Accenture per integrare l’IA in azienda; Accordo tra azienda e lavoratori, saranno tutti assunti. Verso la ripartenza i cantieri della Cmc a Palermo; Belluno, la vertenza Edim Bosch: nessun accordo tra le parti, tutto rinviato al 18 marzo; FSE: trovato l’accordo in regione tra assessore, azienda e lavoratori. Sospeso il regolamento.

Accordo tra Banco Bpm e sindacati per premio aziendale e welfare (2)L'intesa raggiunta prevede anche l'aumento del valore del buono pasto per il personale full time e part time da 7 euro a 8 euro a partire dal primo maggio 2026 e da 8 a 9 euro a partire dal primo marz ... ansa.it

Welfare aziendale. Sottoscritto accordo tra Amos e sindacatiAMOS è un’azienda a totale partecipazione pubblica che svolge attività di ristorazione collettiva, tecniche, amministrative e logistiche di supporto all’attività sanitaria per cinque Aziende sanitarie ... quotidianosanita.it

Stellantis e Toyota salutano Tesla ed escono dall'accordo: non avranno più bisogno di pool per restare nei limiti delle emissioni UE https://auto.everyeye.it/notizie/pool-emissioni-ue-stellantis-toyota-salutano-tesla-esconoaccordo-862903.htmlutm_medium= facebook

Nasce 'Battery business hub Italy', accordo Italia-Cina sulle batterie. Piattaforma favorisce opportunità di cooperazione industriale, tecnologica e scientifica #ANSA x.com