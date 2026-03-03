Accordo sull' assunzione dei lavoratori | pronti a ripartire i cantieri della Cmc

Oggi in prefettura è stato firmato un accordo tra le parti che prevede l’assunzione diretta di tutti i lavoratori da parte di Cmc Ravenna a partire dal 15 marzo 2026. L’intesa comprende anche il pagamento rapido delle spettanze arretrate, dopo un incontro che ha aggiornato i partecipanti sulla situazione del collettore fognario. La decisione permette di riavviare i cantieri coinvolti nel progetto.

Vertice in prefettura: sì alla firma dei contratti dal 15 marzo 2026 e al pagamento in tempi stretti degli stipendi arretrati Assunzione diretta da parte di Cmc Ravenna di tutti i lavoratori dal 15 marzo 2026 e pagamento in tempi stretti delle spettanze arretrate: è questo l’accordo raggiunto questo pomeriggio in prefettura a seguito dell’aggiornamento deciso sull’esito dell’incontro di ieri sul collettore fognario di Palermo Sud-Est. I vertici dell’azienda fanno sapere che tutti i dipendenti saranno assunti alle dirette dipendenze di Cmc e che seguiranno i pagamenti in surroga della mensilità di febbraio e delle casse edili arretrate, mentre l’arretrato di gennaio sarà corrisposto in due rate mensili ravvicinate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavoratori senza stipendio, Cmc: "Assunzione di tutto il personale e pagamento mensilità arretrate"

Assemblea dei lavoratori Moto Guzzi sull'accordo integrativo

