Siglato l’accordo con l’azienda Vot | Più garanzie per tutti i lavoratori

È stato firmato l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e Vot International Srl, con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani. L’intesa, conclusa dopo una lunga trattativa e quattro giorni di sciopero, mira a garantire maggiori tutele e diritti per tutti i lavoratori coinvolti. La firma rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni lavorative e il rafforzamento del dialogo tra le parti.

Accordo raggiunto dopo una lunga trattativa terminata intorno alla mezzanotte del 22 gennaio tra gli oltre sessanta lavoratori e la Vot International Srl con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani, dopo quattro giorni di sciopero e presidio. Per i lavoratori, rappresentati al tavolo di filiera dai sindacati Sudd Cobas e Fillea Cgil, è stato previsto un premio di produzione, legato a obbiettivi di standard di qualità, fino a arrivare a 600 euro annui, garanzie sulla continuità degli stabilimenti e un percorso verso l’internalizzazione e l’accorciamento della filiera. Con la sottoscrizione di questo accordo si profilano quindi maggiori sicurezze anche rispetto a cassa integrazione e esuberi di New Sofà e Palazzo Divani cui si era sentito parlare giorni addietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

