È stato firmato l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e Vot International Srl, con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani. L’intesa, conclusa dopo una lunga trattativa e quattro giorni di sciopero, mira a garantire maggiori tutele e diritti per tutti i lavoratori coinvolti. La firma rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni lavorative e il rafforzamento del dialogo tra le parti.

Accordo raggiunto dopo una lunga trattativa terminata intorno alla mezzanotte del 22 gennaio tra gli oltre sessanta lavoratori e la Vot International Srl con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani, dopo quattro giorni di sciopero e presidio. Per i lavoratori, rappresentati al tavolo di filiera dai sindacati Sudd Cobas e Fillea Cgil, è stato previsto un premio di produzione, legato a obbiettivi di standard di qualità, fino a arrivare a 600 euro annui, garanzie sulla continuità degli stabilimenti e un percorso verso l’internalizzazione e l’accorciamento della filiera. Con la sottoscrizione di questo accordo si profilano quindi maggiori sicurezze anche rispetto a cassa integrazione e esuberi di New Sofà e Palazzo Divani cui si era sentito parlare giorni addietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siglato l'accordo con l'azienda Vot: "Più garanzie per tutti i lavoratori"

Sciopero alla Vot, l’azienda: “Richieste non sostenibili”Le recenti agitazioni sindacali presso Vot International, a Pistoia, continuano a coinvolgere l’area produttiva della piana, inclusi i siti satellite di New Sofà e Palazzo Divani.

Siglato l’Accordo integrativo 2026 tra Azienda Usl e medici di medicina generale: "Migliorerà anche i tempi di attesa"È stato firmato l’Accordo integrativo 2026 tra l’Azienda Usl di Parma e i sindacati dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI e SMI, coinvolgendo 277 professionisti tra Parma e provincia.

