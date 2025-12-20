Ragazzo di 28 anni accoltellato più volte al Trullo è in fin di vita | lasciato agonizzante in strada

Roma, ragazzo di 28 anni accoltellato al Trullo, è grave. Caccia agli aggressori - È stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. roma.corriere.it

Il padre del ragazzo di 22 anni accoltellato in corso Como a Milano: “Mio figlio è vivo per miracolo” - “Mio figlio è vivo per miracolo”: a dirlo è il padre del ragazzo di 22 anni che è stato aggredito e accoltellato in Corso Como a Milano. fanpage.it

Le vittime delle violenze hanno 15 e 16 anni. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 19 anni - facebook.com facebook

Da anni un ragazzo che si fa chiamare Sal minaccerebbe alcune creator di OnlyFans, ricattandole con il rischio di essere bannate dai social. Dopo le richieste di aiuto di alcune ragazze, Filippo Roma ed Enrico Didoni hanno provato a rintracciarlo per capire c x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.