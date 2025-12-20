Ragazzo di 28 anni accoltellato più volte al Trullo è in fin di vita | lasciato agonizzante in strada
Un ragazzo di 28 anni versa in condizioni disperate all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato accoltellato questa mattina al Trullo da una persona non ancora identificata.
