Bando Università Link percorsi abilitanti da 60 30 36 CFU | scadenza prorogata al 30 gennaio 2026

L’Università degli Studi Link ha prorogato al 30 gennaio 2026 i termini per l’iscrizione ai percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU destinati all’anno accademico 20252026. Questa opportunità consente agli interessati di accedere a percorsi formativi finalizzati all’abilitazione professionale, con scadenza estesa per facilitare le adesioni. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’università.

Importante proroga dei termini per l'iscrizione ai Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU attivati dall'Università degli Studi Link per l'anno accademico 20252026. Con Decreto Rettorale n. 2827 del 14 gennaio 2026, l'Ateneo ha ufficialmente prorogato la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale previsti dal DPCM 4 agosto 2023, fissando il nuovo termine alle ore 13.00 del 30 gennaio 2026. Restano invariate tutte le altre disposizioni dell'avviso pubblicato con D.R. n. 2817 del 30 dicembre 2025. Il bando disciplina l'accesso ai percorsi rivolti sia a vincitori sia a non vincitori di concorso, secondo le casistiche previste dalla normativa vigente: Le domande di ammissione, inizialmente previste entro il 15 gennaio 2026, potranno ora essere presentate fino alle ore 13.

