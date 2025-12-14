Marassi scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter Feriti tifosi e poliziotti incendiati diversi mezzi | Foto e video

Prima del match Genoa-Inter a Marassi, incidenti tra tifosi hanno provocato scontri violenti davanti allo stadio. Diversi mezzi sono stati incendiati e alcune persone sono rimaste ferite, tra tifosi e agenti. Sul luogo sono intervenute forze dell’ordine, polizia locale e vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

