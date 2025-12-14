Scontri tra tifosi Genoa-Inter caos davanti allo stadio | almeno 2 feriti auto e furgoni in fiamme

Si sono verificati scontri tra tifosi durante il match Genoa-Inter, con conseguente caos davanti allo stadio. L'episodio ha causato almeno due feriti e incendi di auto e furgoni. Sul luogo sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'area. Diversi agenti delle forze dell'ordine sono giunti tempestivamente, al fine di sedare il panico che si era scatenato in pochi attimi.

