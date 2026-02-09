Bassa Orientale luogo di culto abusivo scoperto dalla polizia locale | due denunce

La polizia locale ha scoperto un luogo di culto abusivo nella zona della Bassa Orientale. Si tratta di un’immobile che, pur essendo ufficialmente destinato a uso ricreativo e culturale, veniva usato come spazio per attività religiose regolari. Due persone sono state denunciate per aver organizzato e partecipato a queste funzioni senza autorizzazione.

Veniva utilizzato come luogo di culto a tutti gli effetti, dove si svolgevano con regolarità attività religiose, nonostante l'immobile risultasse formalmente destinato a uso ricreativo e culturale. La scoperta è avvenuta nell'ambito dei controlli della polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale, che comprende i Comuni di Romano di Lombardia, Bariano, Covo e Cortenuova. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato un mutamento di destinazione d'uso non autorizzato, da culturalericreativa a religiosacultuale. Pertanto è scatta la denuncia in stato di libertà per due cittadini extracomunitari.

