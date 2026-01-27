Appartamento occupato sgomberato a Verona dalla polizia locale e altri incidenti in città

La polizia locale di Verona ha effettuato un intervento in via Calvi, nel quartiere di Borgo Roma, per sgomberare un immobile occupato abusivamente, su richiesta del proprietario. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e interventi nella città, per garantire la legalità e la sicurezza degli immobili.

La polizia locale di Verona è intervenuta nelle scorse ore in via Calvi, nel quartiere di Borgo Roma, in seguito alla denuncia del proprietario di un appartamento occupato abusivamente. Sul posto si sono dunque dirette le pattuglie del Reparto Motorizzato, le quali hanno rintracciato tre abusivi.🔗 Leggi su Veronasera.it

Nelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona è intervenuta su sei incidenti che si sono verificati in città.

Nella mattina di giovedì 22 gennaio, nel quartiere San Faustino di Viterbo, è stato sgomberato un appartamento occupato da circa 10 anni.

