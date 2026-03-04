A$AP Rocky, noto rapper e figura influente nel panorama musicale e della moda, dichiara di voler essere «la ragione per cui le persone cambiano idea su ciò che è cool». Nel 2026, la sua presenza si estende oltre la musica, coinvolgendo anche la moda e la direzione creativa, dimostrando un percorso che va oltre la semplice definizione di artista.

Per anni è stato indicato come icona di stile. Prima che il termine si banalizzasse sui social, Rocky già dettava tendenza con silhouette oversize, mix di sartoria e streetwear e una sicurezza estetica rara nell’hip hop mainstream. Oggi non rinnega questa etichetta, ma non vuole accomodarsi. «È un onore essere un punto di riferimento, ma mi annoia restare lì. Il mio lavoro è sovvertire il riferimento. Se tutti iniziano a indossare montature enormi, passerò alle montature in acciaio più sottili e invisibili che abbiano mai visto. Voglio essere la ragione per cui le persone cambiano idea su ciò che è cool». In questa frase risiede la chiave della sua attualità: cambiare prima di essere cambiato, anticipare l’usura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A$AP Rocky vuole essere «la ragione per cui le persone cambiano idea su ciò che è cool»

