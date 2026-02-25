Medicina Nucleare e Neurologia | nuove strutture per il rilancio del San Pio raddoppiano i posti letto

Tempo di lettura: 3 minuti “Una struttura all’avanguardia e che ci permetterà anche di decongestionare il Pronto soccorso”. Con queste parole la manager dell’ Ospedale San Pio di Benevento, Maria Morgante, ha commentato l’inaugurazione del nuovo reparto di Neurologia e, contestualmente, la posa della prima pietra per la realizzazione della Medicina Nucleare. Una doppia tappa che segna un passaggio strategico nel percorso di rilancio della struttura sanitaria cittadina. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il direttore del Dipartimento Neuroscienze Giuseppe Parbonetti, la direttrice di Neurologia Rosaria Renna e il direttore di Oncologia Medica Antonio Maria Grimaldi. Presenti le autorità civili e militari: il prefetto Raffaela Moscarella, il questore Giorgio Nunzio Trabunella, il comandante dei Carabinieri Marco Keten, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Michelantonio Sportelli, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

