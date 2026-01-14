Villa La Cassinella sul Lago di Como cambia proprietario | venduta per 90 milioni

Villa La Cassinella, elegante residenza sul Lago di Como, è stata recentemente venduta per 90 milioni di euro. La proprietà rappresenta un esempio di prestigio e raffinatezza, caratterizzata da un’incantevole vista e un patrimonio architettonico unico. La transazione segna un nuovo capitolo per questa dimora di lusso, simbolo di esclusività e tradizione sul lago.

Una villa di straordinaria bellezza sul lago di Como, un sogno che vale ben 90 milioni di euro. Stiamo parlando di Villa La Cassinella, una esclusiva dimora che presto avrà un nuovo proprietario. Villa La Cassinella venduta per 90 milioni. Villa La Cassinella era stata venduta dalla famiglia Mantegazza nel 2004 per oltre 17 milioni di euro. Ora la dimora sul lago di Como sarebbe stata acquistata da un imprenditore russo che vive a Sant Moritz per più di 90 milioni di euro. L'acquirente è rimasto, almeno per ora, anonimo, l'unica certezza è che è attivo nel settore degli hotel di alta gamma e arriva da una famiglia nobile molto conosciuta nell'Ottocento.

Ville sul Lario, il miliardario Richard Branson: "Io vicino di Clooney? Magari fosse vero..." - Dopo tanti che una dimora sul lago di Como ce l’hanno e se la tengono ben stretta c’è anche chi, come il miliardario Richard Branson, per anni è stato considerato il proprietario di villa Cassinella, ... ilgiorno.it

Dalla casa di Emily in Paris a Villa Cassinella la residenza (italiana) di Succession: quanto valgono le location delle serie tv - In questa splendida villa a Lenno, sulle sponde del Lago di Como, si svolgono alcune delle numerose trattative della famiglia Roy nella popolare serie HBO Succession. ilmessaggero.it

E così la Cassinella, una delle più belle ville del Lago di Como, raggiungibile solo in barca da Campo-Lenno, sarebbe stata venduta per 90 mio euro a un russo residente a Saint Moritz attivo nel settore degli hotel di lusso. Sviluppata per la propria famiglia su x.com

