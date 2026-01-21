' Musica Felix' appuntamento con l' omaggio ad Alda Merini di Monica Guerritore e Giovanni Nuti

Il 24 gennaio si apre l’undicesima edizione di ‘Musica Felix’, rassegna promossa dalla Fondazione Apulia Felix. L’evento, che combina musica e cultura, include un omaggio ad Alda Merini interpretato da Monica Guerritore e Giovanni Nuti. Questa manifestazione, sostenuta dal Ministero della Cultura, rappresenta un appuntamento stabile nel panorama culturale, offrendo al pubblico approfondimenti artistici e momenti di riflessione.

