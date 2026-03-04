A SEATECHNOLOGY A MARINA DI CARRARA SI NAVIGA NEL MARE DI… START-UP

A Seatechnology a Marina di Carrara si svolge una manifestazione dedicata alle start-up nel settore nautico e marittimo. L'evento riunisce aziende, imprenditori e innovatori che presentano progetti e soluzioni innovative legate al mare. La giornata permette di conoscere le ultime novità e tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di navigare e operare in ambito marittimo.

L'innovazione nel settore nautico e marittimo è un motore concreto di competitività, sostenibilità e trasformazione industriale. "Un Mare di. Start-up", è stato creato per promuovere connessioni significative tra imprenditoria innovativa, industria nautica, investitori e cluster tecnologici internazionali. Le aziende presenti sono state selezionate in base alla solidità e alla chiarezza del loro modello di business, al grado di innovazione tecnologica, alla scalabilità e al potenziale di crescita, all'impatto ambientale e alla rilevanza per la filiera nautica. Belisama Yacht progetta imbarcazioni in alluminio marino riciclabile al 100%, riducendo costi, sprechi e impatto ambientale.