Marina di Carrara Barlume | Intrattenimento sì ma con la sicurezza come pilastro

A Marina di Carrara, il locale Barlume ha deciso di puntare sulla sicurezza, dopo aver registrato alcuni incidenti durante le serate. La gestione ha annunciato investimenti mirati a migliorare le norme di sicurezza e a garantire un ambiente più protetto per i clienti. Nel frattempo, il proprietario ha fatto un appello alle autorità affinché rafforzino i controlli lungo tutta la costa toscana, per evitare situazioni di rischio simili in futuro.