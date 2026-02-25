Ercolano al via l’ottava edizione di Close-up Cantieri

Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’appuntamento con Close-up Cantieri, il progetto che apre al pubblico le aree di scavo, restauro e manutenzione, offrendo uno sguardo diretto e privilegiato sul lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Giunta all’ottava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ercolano, al via il laboratorio Cosa c'è sopra: giovani e patrimonio ercolanese per costruire il dialogo tra città antica e città contemporanea
Obiettivo centrale è creare un dialogo vivo tra la città contemporanea e quella antica, in linea con i principi promossi dall'UNESCO, che valorizzano la relazione attiva tra patrimonio archeologico e ...

Al via il laboratorio Cosa c'è sopra
Prende il via a fine febbraio e si svolgerà per tutto il mese di marzo, con conclusione prevista agli inizi di aprile, il nuovo ciclo di laboratori ...

Dallo scorso novembre nel Parco di Ercolano si indaga Villa Sora, tra le più importanti ville marittime romane. A più di trent'anni dalla precedente campagna, emergono ambienti inediti, decorazioni raffinatissime e le tracce del cantiere interrotto dall'eruzione