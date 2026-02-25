Ercolano al via l’ottava edizione di Close-up Cantieri

Da napolitoday.it 25 feb 2026

Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova l’appuntamento con Close-up Cantieri, il progetto che apre al pubblico le aree di scavo, restauro e manutenzione, offrendo uno sguardo diretto e privilegiato sul lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Giunta all’ottava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ercolano, al via il laboratorio Cosa c’è sopra: giovani e patrimonio ercolanese per costruire il dialogo tra città antica e città contemporaneaObiettivo centrale è creare un dialogo vivo tra la città contemporanea e quella antica, in linea con i principi promossi dall’UNESCO, che valorizzano la relazione attiva tra patrimonio archeologico e ... ilgazzettinovesuviano.com

Al via il laboratorio Cosa c’è sopraPrende il via a fine febbraio e si svolgerà per tutto il mese di marzo, con conclusione prevista agli inizi di aprile, il nuovo ciclo di laboratori ... napolivillage.com