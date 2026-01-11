La casa dei bambini Taglio del nastro per il nido San Claudio | già undici gli iscritti

È stato inaugurato il nuovo nido San Claudio, un ambiente pensato per favorire lo sviluppo e il benessere dei piccoli. Con già undici iscritti, il primo giorno ha rafforzato l’importanza di spazi dedicati alla crescita dei bambini, dove possono esplorare, imparare e socializzare in sicurezza. Un passo importante per la comunità, che punta a garantire servizi educativi di qualità per le famiglie e i più piccoli.

Quando i bambini, anche quelli piccolissimi, entrano in un luogo pensato per loro restano incantati, si guardano intorno, sanno che qui arriveranno le prime parole, i passetti incerti, la scoperta del mondo così com'è. Si guardavano intorno curiosi i piccoli che ieri mattina erano al nuovo asilo nido comunale di San Claudio, operativo già da domani con i primi 11 iscritti. Uno spazio di colore e di quiete, di legno e di angoli magici, di giocattoli e di sedie minuscole. Dai 3 mesi a i 3 anni, cresceranno qui 35 bambini in totale, già dal prossimo settembre, ci comincia con i primi 11 e intanto si inizia a costruire un servizio che è dedicato alla zona di Campiglione e Girola, ai lavoratori dell'ospedale, al futuro stesso della città.

