Tornano bancarelle e mercatini | tutte le strade chiuse in città
Le vie di Monza si animano nuovamente con bancarelle e mercatini, offrendo un'atmosfera speciale per l'ultima domenica di shopping prima delle festività. Oltre ai negozi aperti e ai mercatini di Natale, torna anche il tradizionale mercatino del brocantage di via Bergamo, regalando ai visitatori un'occasione unica di scoprire oggetti unici e vivere un momento di convivialità tra le strade chiuse al traffico.
L'appuntamento è per il 21 dicembre quando il borgo della movida e le strade limitrofe ospiteranno gli stand e le bancarelle degli.
Visita virtuale a tutte le bancarelle dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore 2021 live
Nella magnifica Piazza Bra di Verona i mercatini di Natale tornano protagonisti nella città scaligera. Dal 21 novembre al 28 dicembre, le bancarelle propongono artigianato di qualità, specialità gastronomiche e idee regalo, in un contesto arricchito da luminari - facebook.com facebook
