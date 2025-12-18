Tornano bancarelle e mercatini | tutte le strade chiuse in città

Le vie di Monza si animano nuovamente con bancarelle e mercatini, offrendo un'atmosfera speciale per l'ultima domenica di shopping prima delle festività. Oltre ai negozi aperti e ai mercatini di Natale, torna anche il tradizionale mercatino del brocantage di via Bergamo, regalando ai visitatori un'occasione unica di scoprire oggetti unici e vivere un momento di convivialità tra le strade chiuse al traffico.

L'appuntamento è per il 21 dicembre quando il borgo della movida e le strade limitrofe ospiteranno gli stand e le bancarelle degli.

