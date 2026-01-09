Partita e bancarelle | tutte le strade chiuse a Monza nel fine settimana

Per il fine settimana a Monza, si segnalano modifiche alla viabilità dovute a eventi in programma. Verrà disputata una partita di basket all'Arena e si terrà il mercatino del brocantage in Borgo Bergamo. Durante queste manifestazioni, alcune strade saranno chiuse al traffico, influenzando gli spostamenti nella zona. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Le bancarelle della Befana in piazza Catuma. Peccato la piazza e le strade limitrofe senza luce. Buona serata. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.