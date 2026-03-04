A Monza arriva la grande staffetta | strade chiuse fin dal mattino

A Monza domenica 8 marzo si svolge una staffetta commemorativa in ricordo dei partigiani caratesi fucilati. La manifestazione partirà dal cippo dei martiri di Pessano con Bornago e attraverserà le strade della città. Per l’occasione, alcune vie saranno chiuse al traffico già dalla mattina. La manifestazione coinvolge un gruppo di partecipanti che si muoveranno lungo il percorso stabilito.

In occasione dell'anniversario della fucilazione dei partigiani caratesi nella mattinata di domenica 8 marzo è stata organizzata una staffetta commemorativa che partirà dal cippo dei martiri di Pessano con Bornago e che attraverserà Monza. L'evento, realizzato collaborazione con l'asd Marciacaratesi, vedrà il passaggio dei corridori, assistiti dal team e da mezzi di pronto intervento e soccorso a seguito, all'interno di Monza indicativamente dalle 8.30 alle ore 10.30, occupando alcune delle principali arterie viabilistiche principali. Per garantire lo svolgimento dell'iniziativa in sicurezza Il Comune ha dunque redatto un apposito piano per la mobilità con divieti e strade chiuse. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: L'Inter arriva a Monza: tutte le strade chiuse in città

Oggi la fiamma olimpica arriva a Monza: a che ora passa, il percorso e tutte le strade chiuseIl 4 febbraio è il giorno del passaggio della fiamma olimpica nel capoluogo con la suggestiva cerimonia dell'accensione del braciere in piazza Oggi è...

Tutto quello che riguarda Monza arriva.

Temi più discussi: Monza, nuovo capitolo dell’illuminazione: la mappa dei lavori, in arrivo 12mila targhette col qr code; A Monza arriva il Royal tennis show, tutto quello che c’è da sapere; Monza, arriva una nuova area verde in via Perosi con pista ciclopedonale; Lube, ultimo atto della stagione regolare: arriva Monza.

Serie B, Monza-Entella 2-0: Azzi e Pessina accendono la festa, Monza primo in classifica!Secondo tempo 2-0 FINE PARTITA Gara a due facce, la prima, nel primo tempo, ... msn.com

Entella, Chiappella: Recuperiamo Tiritiello. A Monza per vincerlaVigilia di Monza–Virtus Entella (Serie B, 27ª giornata, calcio d’inizio venerdì 27 febbraio 2026 alle 19:00) e. tuttob.com

In Lombardia arriva una sagra da NON perdere. La polenta chiama. Segrate risponde. Dal 27 febbraio al 1 marzo Piazza San Francesco si trasforma in una gigantesca cucina a cielo aperto per il primo Polenta Fest. https://www.monza-news.it/news/493926 facebook