Oggi la fiamma olimpica arriva a Monza | a che ora passa il percorso e tutte le strade chiuse

Oggi Monza si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La fiaccola arriverà nel pomeriggio, attraversando alcune strade del centro. La polizia ha già predisposto le chiusure temporanee per garantire la sicurezza. Le strade interessate dal passaggio saranno interdette al traffico per alcune ore, mentre i residenti e i passanti dovranno trovare percorsi alternativi. La città si anima per questo evento speciale, che segna il momento più atteso della giornata.

Il 4 febbraio è il giorno del passaggio della fiamma olimpica nel capoluogo con la suggestiva cerimonia dell'accensione del braciere in piazza Oggi è il grande giorno: la fiaccola olimpica arriverà a Monza, concludendo così il suo viaggio in Brianza. Un viaggio iniziato nella giornata di ieri, 3 febbraio, tra gli applausi di migliaia di persone (tantissimi bambini e ragazzi) che sono scesi in piazza per incitare i tedofori. Dopo aver attraversato i comuni di Vimercate, Lesmo, Arcore, Seregno e Meda, la Fiamma olimpica passerà per Seveso intorno alle 15.42 per poi proseguire a Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone tra le 16.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Olimpiadi

La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.

Monza si prepara ad accogliere l’arrivo della Fiamma olimpica, prevista intorno alle 18.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Monza Olimpiadi

Argomenti discussi: Sabato 31 gennaio la Fiamma Olimpica arriva in Valtellina; Oggi, 2 febbraio, il passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo; Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Trento: percorso e tedofori; Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina.

Fiamma olimpica in Brianza, oggi 3 febbraio la tappa 58 attraversa cinque ComuniDa Vimercate a Meda, la torcia attraversa il territorio brianzolo. Scuole, bambini, eventi e strade chiuse: tutto quello che succede oggi ... mbnews.it

Fiamma olimpica verso Milano: folla sotto la pioggia accoglie i tedofori a Trezzo sull’AddaLa fiamma olimpica si avvicina sempre di più a Milano e oggi, nella sua 58esima tappa, lambisce la città. Una grande folla di persone, nonostante l'orario e la pioggia, si è riunita ai margini della s ... milanotoday.it

Oggi abbiamo aspettato la fiamma olimpica con gli amici del @centrolavite - facebook.com facebook