L' Inter arriva a Monza | tutte le strade chiuse in città

L'Inter si prepara ad affrontare il match di Coppa Italia allo U-Power Stadium di Monza. Per l'occasione, alcune strade in città saranno chiuse al traffico, rendendo importante pianificare gli spostamenti in anticipo. La partita vedrà sfidarsi Inter e Torino, creando un evento sportivo che coinvolge l'intera comunità locale.

All'U-Power Stadium arriva l'Inter. Si disputerà nello stadio monzese la partita di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Inter e Torino. Divieti dalle 17L'appuntamento è per il 4 febbraio per l’incontro di calcio di Coppa Italia Inter -Torino dalle ore 17 fino al termine della manifestazione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Per il fine settimana a Monza, si segnalano modifiche alla viabilità dovute a eventi in programma.

Questo fine settimana a Monza si anima con eventi imperdibili, tra mercatini, bancarelle e la partita del Monza.

