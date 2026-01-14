A Verbania torna la danza | al teatro Il Maggiore in scena Callas Callas Callas

A Verbania, il teatro Il Maggiore ospita nuovamente la danza. Venerdì 16 gennaio alle 21, si terrà lo spettacolo

Sul palco del teatro Il Maggiore di Verbania torna la danza: venerdì 16 gennaio, alle 21, va in scena lo spettacolo "Callas Callas Callas", per rivivere la Divina nel centenario della nascita.Tra omaggi già celebrati e altri in corso, quello della Cob Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

