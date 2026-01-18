Nel vasto universo di Game of Thrones, il nuovo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms introduce un nuovo protagonista: Ser Duncan l’Alto, noto come Dunk. Questa serie approfondisce il mondo dei Cavalieri Erranti, offrendo uno sguardo più vicino alle figure di eroi che si muovono tra le terre di Westeros. Un racconto che mette in luce le storie di uomini e donne che, lontano dai grandi palazzi, cercano il proprio senso di giustizia e onore.

Il Game of Thrones Universe si espande ancora. Con l’arrivo del nuovo spinoff, A Knight of the Seven Kingdoms, Westeros accoglie un nuovo tipo di eroe: Ser Duncan l’Alto, meglio conosciuto come Dunk. Ma attenzione a non confondersi: nonostante il “Ser” davanti al nome, siamo lontanissimi dallo sfarzo di un Jaime Lannister o di un Loras Tyrell. Niente mantelli bianchi della Guardia Reale, niente castelli aviti. Dunk è un “Hedge Knight”, un Cavaliere Errante. Ma cosa significa esattamente questo termine nella complessa gerarchia creata da George R.R. Martin? In Breve: Un “Hedge Knight” (Cavaliere Errante) è il gradino più basso della cavalleria di Westeros. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - A Knight of the Seven Kingdoms: chi sono davvero i “Cavalieri Erranti”?

Leggi anche: A Knight of the Seven Kingdoms | La serie avrà una Stagione 2

Leggi anche: A knight of the seven kingdoms trailer ufficiale scopri l’epico mondo medievale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Henry Ashton alla premiere di A Knight of the Seven Kingdoms a Londra. x.com

Nella notte tra domenica e lunedì, verrà distribuito su HBO Max la prima puntata di A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off di Game of Thrones. Un appuntamento molto atteso dai fan della saga: dopo l'insoddisfacente finale della serie madre e l'altal - facebook.com facebook