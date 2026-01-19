In questa intervista, incontriamo Peter Claffey e Tanzyn Crawford, protagonisti di Dunk e Tanselle in A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Il trono di spade. Claffey, nel ruolo di Dunk, racconta come abbia scelto di affidarsi all’incertezza per interpretare il suo personaggio, in un contesto che mescola avventura e introspezione. Un’occasione per scoprire il lavoro dietro le quinte di una serie che amplia l’universo fantasy della celebre saga.

Un cavaliere errante e un'artista in un mondo di guerrieri: abbiamo incontrato Peter Claffey e Tanzyn Crawford, interpreti di Dunk e Tanselle in A Knight of the Seven Kingdoms, lo spin-off de Il trono di spade. Su HBO Max. Il nuovo prequelspin-off de Il trono di spade è molto diverso sia dalla serie originale che da House of the Dragon: siamo lontani dagli intrighi di potere della prima e dalla cupezza condita da draghi della seconda. A Knight of the Seven Kingdoms è infatti una serie più piccola, più intima, ma anche molto più ironica delle precedente. Un aspetto che può inizialmente spiazzare ma che siamo sicuri che riuscirà a conquistarvi proseguendo con gli episodi e affezionandosi ai protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Knight of the Seven Kingdoms, Peter Claffey: “Per il ruolo mi sono affidato all'incertezza"

A Knight of the Seven Kingdoms: chi sono davvero i “Cavalieri Erranti”?

Nel vasto universo di Game of Thrones, il nuovo spin-off A Knight of the Seven Kingdoms introduce un nuovo protagonista: Ser Duncan l’Alto, noto come Dunk. Questa serie approfondisce il mondo dei Cavalieri Erranti, offrendo uno sguardo più vicino alle figure di eroi che si muovono tra le terre di Westeros. Un racconto che mette in luce le storie di uomini e donne che, lontano dai grandi palazzi, cercano il proprio senso di giustizia e onore.

Leggi anche: A Knight of the Seven Kingdoms | La serie avrà una Stagione 2

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Knight of the Seven Kingdoms, ecco lo spin-off de Il Trono di Spade: cast e trama - Leggi su Sky TG24 l'articolo A Knight of the Seven Kingdoms, ecco lo spin- tg24.sky.it