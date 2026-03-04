A Chieti la presentazione del libro Prima che sia troppo tardi di Alessandra Bucci

A Chieti si è tenuta la presentazione del libro “Prima che sia troppo tardi” di Alessandra Bucci. L’evento ha attirato un pubblico interessato alla letteratura e alla possibilità di usare la scrittura come mezzo di rinascita. Durante l’incontro sono stati discussi i temi trattati nel testo e l’importanza della cultura in momenti di cambiamento. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla riflessione e alla condivisione.

Un appuntamento dedicato alla cultura, alla riflessione e al valore della scrittura come strumento di rinascita. Sabato 7 marzo, alle ore 17, al Grande Albergo Abruzzo si terrà la presentazione del libro “Prima che sia troppo tardi” di Alessandra Bucci. L’evento, in programma a Chieti, è promosso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Crans Montana e la percezione del rischio nel cervello degli adolescenti: l'importanza di insegnare loro come si riconosce il pericolo (prima che sia troppo tardi)Crans Montana non è solo una tragedia da ricordare, ma anche un punto di partenza per interrogarsi su come i giovani percepiscono il rischio e il... Leggi anche: Trump: "Basta petrolio o denaro per Cuba. Accordo prima che sia troppo tardi" Altri aggiornamenti su Alessandra Bucci. Argomenti discussi: A Chieti la presentazione del libro Prima che sia troppo tardi di Alessandra Bucci; Referendum sulla giustizia: a Chieti la presentazione del Comitato per il Sì.