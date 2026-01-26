In un clima di tensione, si sono svolti scambi diretti tra un inviato di “Storie italiane” e una giornalista del Tg1, mentre si attendeva la dichiarazione dell’avvocato di Claudio Carlomagno, sospettato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, in relazione anche al suicidio dei suoi genitori. La discussione ha evidenziato le diverse posizioni e l’importanza di un’informazione corretta e rispettosa in un momento delicato.

Momenti di tensione in casa Rai, dove due giornalisti si contendono le prime dichiarazioni dell’avvocato difensore di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, dopo il suicidio dei suoi genitori. La scena va in onda in diretta, e per questo senza possibilità di tagli, durante la puntata odierna di “Storie italiane”. Vito Francesco Paglia, inviato del programma condotto su Rai 1 da Eleonora Daniele, si trova come tanti altri colleghi davanti all’istituto penitenziario in attesa dell’uscita dell’avvocato di Carlomagno, che ha fatto visita al proprio assistito per parlare della morte dei genitori dell’indagato, trovati impiccati nel giardino della loro casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La correttezza è correttezza”, “Siamo in diretta”: il botta e risposta davanti alle telecamere tra l’inviato di “Storie italiane” e la giornalista del Tg1

Scontri tra i giornalisti di Storie Italiane e del Tg1 si sono verificati fuori dal carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno.

