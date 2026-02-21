Chi è Margareth Madè il marito bello e famoso Giuseppe Zeno la carriera e il successo in tv

La carriera di Margareth Madè parte negli anni 2000 quando, dopo aver ultimato i suoi percorsi di studio nell’ambito della recitazione, trova spazio in una pellicola iconica: Baarìa. Diretta da Giuseppe Tornatore, sarà la vera e propria ‘volta buona’ per l’attrice che riuscirà a colpire critica e spettatori per il suo grande talento. Dopo il grande successo di Baarìa si spalancano le porte del cinema e della tv per Margareth Madè. Da ‘Una donna per la vita’ con Maurizio Casagrande a ‘Il Velo di Maya’. Per il piccolo schermo spicca la sua interpretazione nella miniserie ‘La mia casa è piena di specchi’ ma soprattutto il ruolo in ‘Blanca’ dove tra l’altro recita anche suo marito, Giuseppe Zeno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Margareth Madè, chi è il marito Giuseppe Zeno /L’amore per le figlie Angelica e Beatrice e un regalo specialeGiuseppe Zeno è il marito dell’attrice Margareth Madè, donna che sarà tra le ospiti della puntata di Verissimo, in onda il 21 Febbraio 2026. I due sono ormai uniti da diverso tempo e l’attrice ... ilsussidiario.net

Chi è Margareth Madè, il marito bello e famoso Giuseppe Zeno, la carriera e il successo in tvLa carriera di Margareth Madè parte negli anni 2000 quando, dopo aver ultimato i suoi ... msn.com

«Sono pronta a raccontarmi tra luci e ombre della mia vita privata e della mia carriera. » margareth Madè si apre così davanti alle telecamere di Verissimo, nella puntata in onda sabato 21 febbraio 2026 su Canale 5. Al suo fianco, per la prima volta nello studio - facebook.com facebook